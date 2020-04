Karen Bejarano reveló por qué abandonó su carrera musical: "Me mataron un poco la fe en mí"

08:30 "Que me fui autoexiliando de la música sin que nadie me lo pidiera más que solamente por esta gente que solo tira odio a través de mensajes, de redes, de Twitter", aseguró.

Karen Bejarano, mantuvo una conversación con el programa El Aperitivo, que se transmite en vivo a través de Instagram. En la oportunidad, la ex "Mekano" habló de los motivos que la llevaron a abandonar su carrera musical.

"La otra vez hice un live y la gente me preguntaba por qué había dejado de cantar. Y te voy a ser súper honesta: a mí me mataron un poco la fe en mí. Durante mucho tiempo como que dudaba si tenía talento o no", aseguró.

“Te explico. Hubo tanta gente, durante mucho tiempo, que me decía que yo no cantaba, que mi voz la hacía otra persona, que yo no era cantante, que yo no le había ganado a nadie. Yo me empecé a creer toda esa crítica porque era muy cabra también", continuó.

Y en este sentido, contó que "ya en Mekano pasaba un poco, pero fue post. Y me empezó a dar tanto miedo, tanto terror enfrentarme al qué dirán, a lo que van a decir, a las críticas… Que me fui autoexiliando de la música sin que nadie me lo pidiera más que solamente por esta gente que solo tira odio a través de mensajes, de redes, de Twitter".