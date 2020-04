Carmen Disa Gutiérrez: "Olguita Marina en cuarentena estaría bailando salsa, haría ropa y se cambiaría el color del pelo"

Con una larga trayectoria en teatro y televisión la actriz Carmen Disa Gutiérrez tiene un personaje que la acompaña donde sea que vaya: la querida y recordada Olguita Marina. El papel, interpretado en 1996 en "Sucupira", mostraba a una mujer de pelo abultado, casada con el boticario del pueblo y que cada cierto tiempo aludía a sus "ahogos" para irse a recorrer el país. Desaparecía. A veces por semanas y en otras por meses. Decía que la casa simplemente no era su lugar.

Tras el confinamiento, las redes sociales se han llenado de su imagen, se le ha llamado incluso la "Patrona de la mujer ahogada", lo que la actriz se toma con mucho humor.

"Esto partió más bien con el movimiento social. Por ejemplo en la marcha de las mujeres, este 8 de marzo, me encontré con un grupo de mujeres que eran 'Las Olguitas Marinas' y conversando con una de ellas, la verdad es que fue como una de las precursoras de la emancipación de las mujeres. En esa época era un poco avanzado, nadie dejaba al marido como si nada por ahogos. En ese entonces era un personaje, pero ahora ya pasó a ser un concepto", cuenta a hoyxhoy.

Dice que si bien el guión venía de Brasil, ella junto a José Soza (su marido boticario en la historia) pulieron los personajes. De hecho fue él quien le puso Olguita Marina, por su largo pelo ondeado. "El ahogo es una cosa física, pero también es una sensación y que significa que básicamente sólo quieres irte. Lo más loco es que no se sabía si iba a volver", reflexiona.

Me acuerdo que tuve un par de discusiones con directores pesados y machistas que decían que la Olguita iba a puro tirar no más y yo les dije que no, y se mantuvo mi postura, de que era mucho más que eso, quizás tenía un par de canitas al aire, pero ella tenía un espíritu libre. A ella le gustaba salir, conversar, era muy sociable. Su marido era más apegado a lo convencional, le gustaba el tango, a ella le gustaba la salsa, entonces yo inventé muchas cosas de mi personaje y fue un trabajo muy bonito de los dos.

Yo creo que atacada. Sí, atacada. Para ella sería tremendamente difícil, porque a ella le gusta salir, estar en contacto con la gente, conversar, viajar, ir al norte, al sur, amigos por todas partes de Chile.

Lo primero que haría es poner música y bailar salsa, estaría chateando con sus amigas, hablando por teléfono, inventando cosas. Estaría vuelta loca, que es un poco lo que nos está pasando a todos, que es tratar de generar energía en otros lados. Ella estaría inventando nuevas prendas de ropa, se cambiaría el color del pelo.

Lo soy. A mí me gusta mucho salir de Santiago, tengo mucha relación con Viña del Mar. Me aburro de estar en Santiago, pero así en Santiago mismo no salgo mucho.

Es difícil la verdad. De repente bien, pero hay horas en que me bajoneo un poco, pero yo creo que eso es un poco por la incertidumbre. Por mucho que se intente llegar a la normalidad, sabemos que va a ser diferente. No sabemos hasta cuándo. Ahora me preocupo de cosas que no me preocupaba antes, voy a pasear al perro y desinfecto los zapatos, limpio las cosas que compro. La incertidumbre es lo que más angustia.

Carmen Disa Gutiérrez estaba empezando a ensayar y grabar las primeras imágenes para una teleserie cuando el coronavirus llegó al país y todo se canceló. Se espera que se retome el segundo semestre o quizás más adelante, pero actualmente está participando en "Historias de Cuarentena", una serie que emite Mega y que cuenta distintas formas de ver el aislamiento a través de personajes que asisten, por teleconferencia, a una terapia sicológica.

Reconoce que el estar actualmente trabajando es un privilegio para el gremio. "Estoy preocupada por la gente que hace teatro. Felizmente me llamaron para este proyecto que es online y además tengo mis ahorros, pero actores, directores y productores de teatro están súper complicados. La gente de televisión de alguna manera tiene el privilegio de poder ahorrar un poco, pero el resto es muy inestable. Es súper precaria la situación".