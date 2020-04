Camila Recabarren impactó tras mostrar íntimo tatuaje

Camila Recabarren, dio que hablar en sus redes sociales, luego de publciar una postal mostrando uno de sus tatuajes en una zona íntima de su cuerpo.

El dibujo fue visible a través de una transparencia, la misma que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

"Aceptar, sin resistir a los cambios (no me dolieron ni los Tatto ni los piercings en las pechuguinis pa los que preguntan, pero dicen que duele mucho, a mi no porque tenia cicatrices)", escribió.