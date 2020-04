Leonor Varela: "Creo que tengo carácter para estar encerrada, tengo carácter de cuarentena"

Acostumbrada a dar entrevistas, Leonor Varela cambió de rol el domingo, cuando debutó en la conducción entrevistando a Diana Bolocco en el nuevo programa vía Instagram que lidera.

A través de la cuenta de Instagram de la Revista Velvet (@revista_velvet), la actriz se conectará cada domingo a las 20.00 horas a conversar con distintos invitados.

Desde Los Angeles (EE.UU.), donde vive, Varela contó a hoyxhoy que quiso hacer este programa para "la gente que siempre me pregunta recetas, cómo me cuido, cuáles son mis rutinas de belleza, de ejercicio" y para "compartir las cosas que me ayudan a estar mejor".

"El aislamiento y el encierro pueden llevar a una espiral negativa y es súper importante, creo yo, ser generosos con nuestras experiencias para apoyarnos los unos a los otros", agrega.

La primera invitada de este nuevo programa virtual fue Diana Bolocco, con quien la actriz confiesa que se sentía "muy cómoda" probando una nueva faceta. "Es la primera vez que yo estoy entrevistando, en vez de ser simplemente la entrevistada, y Diana es una persona que siempre he admirado mucho y a la cual me siento cercana", cuenta.

Creo que tengo carácter para estar encerrada, tengo carácter de cuarentena. Me siento muy tranquila conmigo misma en silencio. Me tuve que adaptar a hacer ejercicios más en la casa que afuera, pero la verdad es que fue mucho más fácil de lo que pensé. Nos organizamos súper rápido con mi marido para repartirnos las tareas en la casa y con Lunita (su hija) para que cada uno tuviera por lo menos cuatro horas en el día para escribir, trabajar, hacer ejercicio, todas las cosas que son más personales. Y estamos disfrutando mucho los tiempos en familia. Se han generado espacios muy ricos, tiempos de compartir muy hermosos que espero que queden anclados en nuestras rutinas por mucho tiempo más.

La cuarentena en Los Angeles nunca fue completa, uno siempre podía salir a la calle a hacer las compras y dar una vuelta por el barrio. Por suerte hemos podido sacar al perro a pasear y a la hija a dar una vuelta en bicicleta, así que ha sido menos estresante de lo que se vive en Nueva York. Estados Unidos es un país muy grande y creo que hay muchas realidades.

Es muy extraño estar lejos de Chile y sentirse tan conectada a la vez con el país. Me afecta mucho ver los desafíos de mi país y estoy quizás más conectada con él que con EE.UU. mismo, donde vivo. Por eso creo que las redes sociales son tan importantes para mí, me permiten tomar el pulso y quizás ver cómo puedo contribuir con mi granito de arena.