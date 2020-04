Vesta Lugg: "Me revienta (...) que en una entrevista me pregunten si estoy soltera"

A través de una transmisión en vivo a través de Instagram, Vesta Lugg, sostuvo una conversación con la influencer, Ignacia Antonia.

En la oportunidad, la rubia habló sobre una serie de temas, incluyendo reflexiones de su carrera en la música y en la televisión.

"No hay una weá que me reviente más que en una entrevista me pregunten si estoy soltera. Me revienta, me revienta", aseguró.

“Porque siento que mi calidad como profesional no tiene que ver con si estoy o no acompañada. Tener un hombre a mi lado no me hace más o menos interesante. ¿No te agota que te pregunten? ¿A los hombres les harán la misma pregunta esa cantidad de veces?”, replicó a Ignacia.