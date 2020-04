[VIDEO] Vale Roth impresionó a sus seguidores con osado registro en que muestra su marcado abdomen

19:56 "Me subí a propósito la polera para mostrar las pechugas si si si si, antes de que me lo digan", expresó la ex chica calle 7.

La ex chica calle 7, Vale Roth, publicó una fotografía en la que aparece mostrando su marcado abdomen.

Roth compartió el registro a través de Instagram y junto a ella escribió que "en cuarentena admito que me lo he comido todo y me está costando cada vez más entrenar en un espacio tan pequeñito me subí a propósito la polera para mostrar las pechugas si si si si, antes de que me lo digan".

El registro cuenta con más de 98 mil "me gusta".