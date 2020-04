La íntima confesión de Diana Bolocco: "Me tiene mal"

La conductora de Mucho Gusto, Diana Bolocco, participó en el programa de streaming de Martín Cárcamo donde jugaron una ronda de preguntas.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue "cómo estaba el sexo con la cuarentena".

A lo que Bolocco respondio sin filtro que "ay, super escaso y eso me tiene mal".

"Ahí me voy a detener. ¿Estás con el agua cortada?" preguntó Cárcamo.

Y la ex conductora de Canal 13, expresó que "con todos los niños en la casa es difícil, cuesta encontrar los espacios. Tengo dos niños muy chicos, se meten a mi cama todas las noches. Y además me acuesto muy temprano. Pero me voy a poner al día"