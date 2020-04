Kika Silva: "En mi día a día yo soy súper relajada (…) Incluso soy media ahombrada de repente”

La influencer Kika Silva estuvo invitada al programa de instagram que conduce Angélica Castro, Velvet al Desayuno, donde respondió preguntas de los seguidores que veían la transmisión en vivo.

Angelica Castro señaló que "Pedro pone ‘¿cómo evitabas a tantos jotes, abuso de poder, todo eso en televisión?’. Claro, porque tan guapa, joven, ¿cómo evitabas que se acerquen jotes, o tipos que dicen ‘yo soy el productor de tanto’ cuando eras más chiquitita?

“Es que yo soy una persona súper amiga de los hombres. No soy una persona muy coqueta en mi día a día. Sí, te puedo hacer unas fotos semidesnuda y sentirme súper sensual en una producción de fotos, pero en mi día a día yo soy súper relajada", respondió Silva.

Además, agregó que "entonces, no le doy la chance a los hombres. Yo creo que incluso soy media ahombrada

Castro se sumó a opinar y expresó que “es un tema de actitud, es cierto, tu actitud. "Eres guapísima, porque naturalmente eres bella, pero yo te he visto en programas y con el polerón, súper relajada, el pantalón ancho, como que no andas de mina por la vida.de repente. Inconscientemente, yo no lo pienso, pero siento que soy un poco choriza con los hombres”.

“Se percibe. A la gente se le olvida, pero no es lo que uno dice, simplemente hay una comunicación física”, finalizó Castro.