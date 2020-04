Monserrat Álvarez: "Ni siquiera nos topamos, cada uno se maquilla y se peina en su casa"

Desde hace algunas semanas Monserrat Álvarez estaba conduciendo "Contigo en la mañana" desde su casa, mientras que Julio César Rodríguez estaba solo en el set. Sin embargo, la periodista volvió el lunes al estudio del matinal en Chilevisión. Eso sí, aclara que con nuevas medidas de seguridad.

"Ahora estamos los dos en el estudio pero con distancia social, estamos como a dos metros uno de otro", detalla a hoyxhoy Álvarez, que agrega que "en el fondo esto es parte de la nueva normalidad".

Como parte de esta "nueva normalidad", cuenta que ahora con Julio César Rodríguez "ni siquiera nos topamos, cada uno se maquilla y se peina en su casa".

A duras penas pero me he tenido que manejar jajajá. Las chiquillas de maquillaje del canal me enseñaron y me dejaron los pinceles con numeritos.

Sí pero igual está bien, con todas las precauciones y todo, además yo estoy súper segura de que lo estamos haciendo con todo el rigor que se exige.

Uno siente que en estas cosas se prueban los desafíos que uno tiene en la profesión. Frente a este tipo de coyunturas uno sabe que tiene que salir a enfrentarlas. Para eso uno estudió, en los momentos difíciles hay que estar y cumplir con la función social de informar, que para mí es vital.

En marzo recién pasado "Contigo en la mañana" cumplió un año al aire, mismo tiempo que lleva Monserrat Álvarez en Chilevisión, señal a la que arribó desde Canal 13 precisamente para liderar un matinal enfocado en la información. "Por eso quisieron que estuviera a cargo de dos periodistas y nos reclutaron a Julio César y a mí, jamás pensando que iba a ser así de fuerte y de contundente lo que ha pasado en la realidad", dice.

Por lo mismo, cree que la contingencia actual por la pandemia "nos pilló bien parados, en el sentido de que éramos dos periodistas a cargo, que ya llevábamos tiempo de rodaje, que el matinal tenía ya esa vocación; no tuvimos que arreglar el proyecto sino que seguimos haciendo lo que veníamos haciendo".

Para mí es un súper apoyo, porque es una persona que sabe manejar mucho los ritmos televisivos, tiene más concepto de lo que es un show de noticias que yo, entonces él le pone esa cuestión y a mí me ayuda mucho a subirme el carro.

La verdad es que estoy bien poco matea en ese sentido y no he mirado casi matinales. El otro día estaba enferma y miré un poco de matinales y, muy autorreferente, pero me quedé viendo Chilevisión, el que más me entretuvo, ¡te lo juro! Fue el que más me entretuvo, tiene más actualidad. Yo creo que todos los matinales han tenido que virar a la cosa informativa, lo que pasa es que hay unos que les salió como algo natural, nosotros que éramos así antes y otros que han tenido que intencionarlo.