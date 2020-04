La reflexión de Denise Rosenthal tras comentado autoretrato: "Ya no me dirán en la calle ‘Dení paga el gas’"

La cantante chilena, Denise Rosenthal, fue viral en redes sociales tras una transmisión en vivo con su par Cami Gallardo donde comentaron su autoretrato que causó divertidos memes.

Pues, esta vez la intérprete aprovechó a través de su cuenta de Twitter de reflexionar sobre su comentado autoretrato

Rosenthal compartió nuevamnte el video y expresó que "la lección es; No todo tiene que ser juzgado según los parámetros del sistema competitivo en el que vivimos. A veces podemos hacer cosas por gusto y ya. Da igual cómo esté evaluado según el criterio de los otros. Les quiero, gracias por sus mensajes, stikers y risas".

"Amo verles reír. Ahora, algo importante. Ya no me dirán en la calle: “Dení paga el gas” o “que no se te acabe el gas”. Me dirán: “wenaaa pos, mentirosa cu...“ o “Cuidado, te puede contestar con un mentirosa cu...", finalizó.