Natalia Ducó sorprendió a sus seguidores con postal en bikini

"Una de las cosas que más extraño es tener mis pies en contacto con la arena y caminar por la playa. Mi lugar favorito es el mar, por lejos. Me relaja, me conecta, fluyen mis emociones, el sonido de las olas tiene una vibración muy especial y me encanta andar por ahí en traje de baño, sin preocupaciones".

Con estas palabras, Natalia Ducó, comentó una de las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, donde luce un bikini amarillo y rojo. Entre sus plabras, aseguró que le gusta el "pelo suelto como loca, con mucho friz y casi como leona. Mostrando mi cuerpo libremente tal y como es, sin prejuicios, sin ataduras, sin vergüenzas, con mucho amor. Guatita al aire, todos los músculos a fuera y mucha actitud".