Millaray Viera respondió a preguntas de seguidores por su vida amorosa: "Tal vez no soy un buen partido"

"¿Te volverías a enamorar?", fue una de las preguntas que recibió Millaray Viera a través de su Instagram, luego de invitar a sus seguidores a una especie de conversación.

“Alguna vez en lo que me queda de vida espero que sí”, respondió añadiendo que espera que su eventual pareja sea "sereno, sensible y monógamo. Mucho?”.

Cada una de las intervenciones fueron publicadas por la misma animadora, generando una serie de reacciones, pues entregó varios detalles de su vida amorosa.

Otra de las preguntas fue si ha tenido muchos pretendientes desde que está soltera o si ellos se "asustaban" porque era famosa.

"¿Así como que me inviten a salir? No y no sé por qué será. Tal vez no soy un buen partido nomás”, comentó, mientras que sobre lo de asustar, bromeó: "Ni que fuera Pampita”.