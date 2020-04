Bombo Fica recordó cuando lo expulsaron de "Sábado Gigante": "Me fui rapidito antes de que me agarraran los guardias"

El humorista Bombo Fica fue invitado al programa de Canal 13, "Sigamos de Largo", donde recordó el día en fue expulsado del programa de "Sábado Gigante"

El mito decía que el propio "don Francisco" lo había sacado del set, pues Bpmbo Fica decidió aclarar el tema. "Tenía una actitud contestaría lo que no era bien visto en esos tiempos", aseveró.

Además, recordó que "me tocó un scketch muy malo. Y pregunté quién estaba a cargo. Hasta que llegó el productor del programa. Él fue quien me echó no don Francisco. Él no me habló directamente a mí. Yo le dije que era malo el scketch y el me respondió ‘haz la cuestión, no te pongai tonto'"

Finalmente, contó que decidió retirarse del lugar. "Me fui rapidito antes de que me agarraran los guardias" cerró.