Javiera Contador: "La escuela en casa me parece lo más detestable que ha inventado el coronavirus"

“Duermo poco. Pero igual tengo hijos chicos. Además el homeschool lo odio, la escuela en casa me parece lo más detestable que ha inventado el coronavirus", aseguró Javiera Contador, en el programa El Aperitivo, conducido a través de Instagram por Jordi Castell.

El fotógrafo conversó con la humorista y animadora, haciendo alusión a cómo ha sido el proceso de cuarentena y las tareas de sus hijos.

“Diego me imita a mí, porque en el fondo es como ‘M con A’, ‘pá…’ Y yo así como ‘¿me estai weviando?’. Como que me empiezo a enojar, no tengo paciencia, Y como la otra como ‘es que no’, ‘¿pero me estás weveando?’"

“Pero también ha sido un aprendizaje. Yo creo que finalmente todo es un aprendizaje. Entonces yo también he aprendido, porque digo ‘¿qué pasa si esto se eterniza y yo tengo que enseñarle a leer a mis hijos?’", reflexionó.

Aunque, insistió en que no es "solamente hacer las tareas, sino de verdad, ¿cómo no voy a ser capaz de hacer eso? Hay que ser capaz. Entonces ahí son como desafíos, que encuentro que está bueno. Como al final, ná poh”.