Susana Tonda renunció a la dirección del Sename

La directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, renunció durante este lunes a su cargo, según confirmó a través de una carta enviada a funcionarios del organismo.

Según escribió en la misiva de despedida, se trata de una decisión "indeclinable".

"La principal razón que tuve para tomar esta decisión es que, dado los acontecimientos de los últimos días, me ha quedado claro que no cuento con la confianza de mi jefatura directa", aseguró, añadiendo que esto "es imprescindible para ejercer un cargo como éste, más aún considerando los tremendos desafíos en los que estamos empeñados".

"Entiendo que es posible tener opiniones técnicas distintas, incluso cometer errores, pero dudar, o insinuar una duda pública por pequeña que sea, respecto a la intención de la búsqueda permanente del bien superior de los niños y niñas, sencillamente no me ha sido posible aceptar", añadió.

Asimismo, sostuvo que "lamento profundamente no poder finalizar el camino iniciado, pero me asiste la tranquilidad de haber avanzado de manera relevante en una reforma estructural del Sistema de Cuidados Alternativos, 13 residencias familiares ya son una realidad en reemplazo de los Cread, un modelo de cuidado masivo e impersonal que como Estado no es posible justificar. Quedan Cread por cerrar y residencias familiares por abrir, pero el camino ya está trazado".

Noticia en desarrollo...