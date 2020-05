John Turturro y su adaptación a la TV de “El nombre de la rosa”: “Los temas de Eco siguen siendo muy relevantes hoy en día: la intolerancia, el miedo al conocimiento”

Aunque la suya es una extensa y contundente trayectoria en el cine, John Turturro tiene algunos títulos televisivos, dentro de los que él mismo destaca las miniseries “The Bronx Is Burning” (2007) y la celebrada “The Night Of” (2016). A ellos sumó este año “El nombre de la rosa”, adaptación a la pantalla chica que además él escribió del best seller de 1980 de Umberto Eco.

La miniserie llegará a Chile este jueves a través de la plataforma de streaming StarzPlay. La ficción tiene a Turturro como el agudo monje franciscano William of Baskerville, personaje que ya inmortalizó en el cine Sean Connery en 1986, en la adaptación al cine de la novela, que lanzó a la fama a Christian Slater como Adso de Melk, discípulo del fraile.

Ambos personajes están al centro de esta historia medieval de misterio, que comienza en 1327, cuando William of Baskerville es enviado desde Roma a una abadía benedictina al norte de Italia, para mediar durante el encuentro entre una delegación del Papa Juan XXII y los Franciscanos, acusados de querer derrocar a la iglesia por creer que ésta debiera ser pobre, imitando la vida de Cristo.

Pero en la abadía murió un monje en circunstancias extrañas y el abad le pide a William of Baskerville, conocido por su inteligencia, que investigue. Desde EE.UU. John Turturro contestó las preguntas de hoyxhoy sobre esta adaptación televisiva.

Estaba familiarizado con el trabajo de Eco, disfruté leyendo algunas de sus novelas y ensayos. Pero fue cuando me sumergí en “El nombre de la rosa”, en preparación para el papel y guión, que obtuve un profundo aprecio por su estilo de escritura, la complejidad y por su riqueza; cuanto más lo leía, más descubría más cosas. Es magistral en la superposición de temas, conceptos intrincados mientras mantiene la lectura muy agradable. Nunca se siente pesado. El desafío era preservar las palabras y la estructura de Eco, de lo contrario no hubiera funcionado.

Una vez que comencé a leer el libro, me di cuenta de cuán específicos eran los personajes de Eco. Quería tener un encuentro con Eco y el personaje de William of Baskerville sin tener una idea preconcebida de quiénes eran. Por eso no vi la película original cuando salió y aún no la he visto. Estaba muy interesado en William como personaje y quería asegurarme de transmitir sus contradicciones. Él es un hombre de ciencia y de fe, tiene una mente matemática pero también es filósofo y hombre de acción. Es un personaje complejo, estudia el mundo tomando pistas de lo que observa, pero también de lo que no puede ver. Para mí era importante capturar y transmitir todas las capas de la personalidad de William.

Al igual que el libro, nuestra historia no es solo una historia de detectives, es un rico tapiz. Es una ficción histórica, un cuento filosófico, un misterio medieval. No es solo un argumento simple con dos personajes, tiene capas, es multifacético; es un viaje que te hace pensar, que te sorprende. Tampoco simplificamos los aspectos filosóficos e históricos, confiamos en las palabras de Eco, la riqueza de la historia que tienes en el libro. Los temas de Eco siguen siendo muy relevantes hoy en día, la intolerancia, el miedo al conocimiento, el miedo a la ciencia. Hay líderes actuales que profesan que el cambio climático es un engaño.

Espero que la gente en Chile disfrute de “El nombre de la rosa”, creo que su mensaje es muy relevante hoy en día. Se trata de la fe y la ciencia, el miedo a las mujeres, el miedo al conocimiento. En este momento, necesitamos personas como William que puedan hacer que la ciencia y la espiritualidad coexistan. También es bueno tener algo que dure más de dos horas para ver en este momento. Estoy haciendo lo mismo y viendo la serie Elena Ferrante durante mi cuarentena.

Como el mundo entero, Hollywood está en cuarentena. Estados Unidos es el país más golpeado por la crisis causada por la pandemia y todos los rodajes están paralizados. Entre ellos el de “The Batman”, la nueva cinta del superhéroe de DC Comics en que Turturró será el villano mafioso, Carmine Falcone.

Todavía no había comenzado mi papel en “Batman” y se ha suspendido como todas las otras producciones. Lo que hay que hacer es seguir trabajando en proyectos, dirijo y escribo cosas y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Esto me mantiene vivo de forma creativa. Los actores están acostumbrados a estar sin trabajo, es parte de nuestras vidas, así que sé cómo mantenerme estimulado de diferentes maneras.