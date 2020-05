Alfredo Lamadrid: "El adulto mayor es un público que la televisión generalmente no atiende"

Hace al menos dos meses Alfredo Lamadrid (76) no sale de su casa, mismo tiempo que lleva haciendo "Cada día mejor" con teletrabajo. El único programa de la televisión abierta enfocado en el adulto mayor, por estos días está dedicado a entregar información relevante a quienes, como su propio animador, son parte del grupo de mayor riesgo por el coronavirus.

"Yo estoy en la casa hace mucho tiempo, no salgo, porque estoy en el grupo de riesgo, entonces tengo que cuidarme y seguir las instrucciones que se dan, no como la gente que no las sigue", dice el periodista, que conduce el espacio de los domingos de La Red hace 15 años.

Así, "Cada día mejor" tuvo que ajustarse. Ahora sus invitados son entrevistados a través de videollamada y sus panelistas expertos responden las consultas de Lamadrid a distancia.

Ha sido una experiencia nueva. Lo hago desde mi casa y no he tenido problema, me ha resultado bastante fácil. Primera vez en mi vida que hago un programa desde la casa y llevo hartos años.

Yo creo que somos el único, no sé si somos especiales o no, pero creo que somos el único que nos hemos enfocado en ese público, entendiendo que es un público que la televisión generalmente no atiende. Los programas son de otro tipo para captar más sintonía, nosotros tenemos sintonía de 50 años para arriba, en los estratos menores no tenemos una gran sintonía. Entonces es un programa enfocado hacia la gente mayor, a la que le prestamos los servicios que necesitan, les damos entretención, etcétera.

Muchos políticos se han hecho expertos en epidemiología, porque opinan con mucha soltura de temas que, al menos yo, no conozco tan bien. Creo que la televisión ha cumplido su rol, ha tratado de informar de las cosas que suceden y ahí van siempre los mismos políticos, dan las mismas opiniones. Entonces de repente se vuelve un poco tedioso, porque ya con tanto tiempo que lleva esto las opiniones las conocemos perfectamente. Me gustaría más que fueran expertos en la materia que estamos enfrentando que gente que está haciendo una carrera política con esto.