16:42 "Me siento poderosa", escribió junto a la imagen.

Antonella Ríos, recibió más de 25 mil "lkes" en sus redes sociales, luego de publicar una destapada fotografía en su cuenta de Instagram.

"Yo ando feliz porque agradezco todo lo que tengo y no sufro por lo que no tengo , pero es un trabajo largo y doloroso pero puedes lograrlo. Me siento poderosa", escribió.