Javiera Díaz de Valdés recordó escena de la lavadora en "Sexo con Amor": "Era muy gracioso"

09:53 "Y era un debut. No se sabía si era chilena o francesa, porque hacía de francesa, y era como el arquetipo medio Lolita", contó.

Javiera Díaz de Valdés, recordó su participación en la película "Sexo con Amor", donde protagonizó una escena se sexo sobre una lavadora junto a Boris Quercia.

Fue en el programa El Aperitivo, transmitido a través de Instagram por Jordi Castell, donde la actriz recordó su comentado debut en el cine.

"Era una película en una época donde no se hacía mucho cine, menos comercial, y esa era una película comercial, de humor. Por lo tanto, era osado y era un elenco taquillero. Y era un debut. No se sabía si era chilena o francesa, porque hacía de francesa, y era como el arquetipo medio Lolita", comenzó diciendo.

"Y nada, obvio, era la escena más divertida de la película. Y aplaudían en la mitad de la película. Era muy gracioso", aseguró.

En este sentido, Javiera contó que en ese entonces "estaba estudiando teatro, en la mitad de la carrera. Y tuve la suerte que la casa de mi mamá es pareada con la casa de Andrés Wood. Y Andrés Wood colaboraba con Boris en la película. Me dijo ‘tú estás estudiando teatro’. ‘Sí’. ‘¿Porque harías una película?’. Y dije ‘obvio’. Resultó y fluyó".

“De ahí, seguí estudiando teatro. Pero me iban a buscar de LUN a la escuela de teatro y yo me escondía. Me daba mucha vergüenza con mis compañeros diferenciarme en ese sentido. Entonces, como que achiqué un poco la situación. Esperé salir de la escuela y de ahí entré a la televisión".