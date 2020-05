Mayte Rodríguez contó detalles sobre su relación con Diego Boneta durante la cuarentena: "Estamos bien"

La actriz chilena Mayte Rodríguez participó en el programa de streaming de Martín Cárcamno donde contó como ha sido su relación con su par méxicano Diego Boneta durante la cuarentena.

Rodríguez señaló que "videollamadas, saludos para acá, saludos para allá y nada que hacer. Me he apoyado mucho en mi familia y he estado súper tranquila porque igual armamos panoramas”.

El conductor insistió en saber sobre su situación amorosa con Boneta.

La intérpreto aseguró que "él está en Los Ángeles ahora y estamos distanciados por la cuarentena, fluyendo cada uno en sus vidas, cada uno armando sus proyectos, para nosotros la distancia nunca ha sido algo fácil yo ya he tenido dos relaciones a distancia, la verdad es que es difícil y ahora con la cuarentena es más (...) cada uno en su casa, en su espacio, pero estamos bien gracias por preocuparse, por preguntar".