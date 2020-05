Daniela Kirberg tras su separación con Julian Elfenbein: "Estoy trabajando en mí"

La periodista Daniela Kirberg participó en el programa por streaming de Jordi Castell donde se refirió a separación con Julián Enfelbein.

Kirberg detalló que "estoy yendo a un especialista, fui al psiquiatra y estoy ahora con terapia dos veces a la semana. Primera vez en mi vida que comienzo una terapia y es lo máximo, me encanta, espero que llegue esa hora"

"Me ha hecho súper bien. Los remedios, la terapia y el deporte son un mix, y yo creo que el apoyo de mi familia y amigas. Estoy trabajando en mi", añadió.

Además, la comunicadora descartó la posibilidad de buscar una nueva relación y aseveró que "no tengo Tinder, estoy en cuarentena igual que todo chile. No salgo desde marzo de mi casa y no hay citas, no hay Tinder, no hay nada".

También reconoció que durante la cuarentena se ha sentido sola debido a que sus hijos deben ir a ver a su padre. "Lo que me ha pasado harto ahora es estar sola, siempre que se van (con Julián) me da mucha pena y lloro. Estamos una semana y una semana, a mí se me hace más largo, es mucho. Ellos cuando están con él lo pasan chancho, pero yo los echo de menos. Es una postura egoísta, es súper difícil".