Con videollamadas y distancia social: así celebrarán siete famosas el Día de la Madre

Karen Doggenweiler: “Demostrar amor cuidándonos”

En condiciones normales, Karen Doggenweiler dice que habría reunido a toda su familia, incluidas su mamá y su suegra, en un almuerzo rico. Pero como estamos en medio de una pandemia, la animadora de TVN cuenta que irá a visitar a su mamá, con todas las medidas de precaución, un día antes del Día de la Madre y que el domingo estará en su casa junto a sus hijas, su marido y su suegra “que la hemos cuidado harto, no sólo porque está en edad de riesgo sino que además tuvo un problema coronario hace un tiempo”. “Ojalá que todos nos concentremos en lo realmente importante, yo creo que la forma de demostrar amor es justamente cuidándonos y no contagiando”, opina Doggenweiler, que es optimista. “El próximo Día de la Madre va a ser doblemente celebrado porque van a estar sanas y vamos a poder estar cerca”, sentencia.

“Chiqui” Aguayo: “Es mi primer día de la madre”

En septiembre del año pasado Daniela “Chiqui” Aguayo le dio la bienvenida a su primera hija, Amal, así que este será su primer Día de la Madre. Pero como son circunstancias especiales, cuenta que lo celebrará en su casa con su marido y su guagua, los tres solos. “Mi mamá vive súper cerca pero no la vamos a poder ir a ver, lata pero bueno, la tecnología hace que uno pueda acortar eso y seguramente vamos a hacer una videollamada con mi mamá, la mamá de mi marido”, detalla la comediante. Y aunque confiesa que “nunca he sido tan fanática del Día de la Madre”, cuenta que “le mandé un regalo a mi mamá que le va a llegar a la casa; igual me preparé, ahora que soy mamá valoré más el día para mi mamá” . Y advirtió a su marido: “Le dije que me tenía que regalar algo, una torta aunque sea, se lo advertí porque sino se le ocurría me iba a enojar jajajá”.

Begoña Basauri: “Haremos una junta virtual”

La actriz Begoña Basauri se antepuso a las circunstancias y, con tiempo, le encargó un regalo a su mamá por internet. Eso sí que fue con tanto tiempo, que le llegó antes del Día de la Madre “pero ella entiende”, dice. “Lo compré en una página que sólo trabaja con creadores chilenos, así uno también ayuda al comercio local”, cuenta la panelista de “Mucho Gusto”, que ha sido muy respetuosa de la cuarentena y sólo ha visto a su mamá desde su auto, sin tocarse. “Creo que es súper importante respetar las cuarentenas sobre todo porque para los que ya estamos grandes nuestros viejos están en el grupo de riesgo” , explica Basauri, que aunque no verá a su mamá el domingo en persona, sí lo hará virtualmente. “Haremos junta virtual de todas maneras, eso sí que no falla, es entretenido, es nuevo”, dice.

Emilia Daiber: “El mejor regalo es cuidarlas”

En un año normal, la animadora Emilia Daiber hubiera pasado la mañana del domingo tomando desayuno en la casa de su suegra, junto a su marido y su hijo, y habría ido a almorzar con su mamá. Sin embargo, por la pandemia la panelista de “Casa Estudio” de Chilevisión alteró su ritual del Día de la Madre y planeó algo totalmente distinto. “No voy a ir ni donde mi suegra ni donde mi madre, porque creo que el mejor regalo es cuidarlas”, dice Daiber. “Así que estamos organizando con mis hermanas una videollamada para poder celebrarla y almorzar a través de la tecnología todos juntos”, cuenta la periodista. Hace un año y medio Emilia Daiber se convirtió en mamá y aunque este no será su primer Día de la Madre, sino el segundo, cree que “este va a ser un día muy especial, porque mi hijo está un poquito más grande”.

Raquel Argandoña: “No la podré abrazar ni besar”

Es sabido que Raquel Argandoña tiene una estrecha relación con su mamá, Eliana de la Fuente. Pero por su avanzada edad (92 años), la figura de “Bienvenidos” ha tomado todas las precauciones posibles y ha respetado estrictamente la cuarentena. Y aunque llevaba semanas viéndola sólo por el balcón de su departamento, Argandoña ayer pudo reencontrarse con su mamá usando un traje especial que le regaló el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, “obviamente con todos los cuidados necesarios y partiendo por el distanciamiento social”, explica ella. “El domingo espero ir a verla también y tener dos trajes más, para que mi hermana y la Kel puedan estar con ella. Igual como lo hice ahora, mantendré un contacto a tres metros de distancia, y aunque dé mucha pena, no la podré abrazar ni besar”, cuenta la panelista del matinal de Canal 13, que dice que para ella el Día de la Madre “es un día muy importante”. “Es más, creo que todos los días debieran ser el día de la mamá”, añade.

María Luisa Godoy: “No somos tanto de regalo”

La animadora de “Buenos días a todos”, María Luisa Godoy, lleva cerca de un mes y medio conduciendo el matinal de TVN desde su casa. Por eso, cuenta que este domingo lo pasará ahí, con sus tres hijas y su marido. “Yo creo que lo voy a vivir como cualquier día con ellas y al final el mejor regalo para mí como mamá es poder disfrutarlo con ellas, hacer algo rico, que sea entretenido”, dice la periodista. Y asegura que le dan lo mismo los regalos: “No somos tanto de regalo, somos más de disfrutar juntos”. Lo único que lamenta María Luisa, es la distancia con su mamá, la exdiputada Carmen Ibáñez. “Para mi mamá es mucho más difícil, porque vive en Maitencillo y lo va a pasar con su mamá, que tiene 94 años allá, pero yo sé que para ella va a ser como más triste porque siempre las mamás queremos estar con los hijos”, explica.

Andrea Aristegui: “Tengo claro lo que no haré”

“Este año más bien tengo claro lo que no voy a hacer (en el Día de la Madre)”, confiesa Andrea Arístegui. La periodista de Mega cuenta que cada año se reúne junto a su familia completa en un almuerzo para celebrar. “Evidentemente en este contexto eso no va a ocurrir, que quizás es lo que más voy a extrañar”, dice. Sin embargo, no dejará pasar esta fecha, que revela que es muy especial para ella, y festejará de igual forma a su mamá. “Quiero de alguna manera hacerle llegar un regalo, porque lo compré con harta anticipación por internet”, detalla la panelista de “Mucho Gusto”. Y aunque no tiene claro cómo se celebrará en casa, dice que “yo creo que voy a estar con mis hijas, ese es el regalo más bonito siempre”. Sí, confiesa, va a echar de menos el clásico acto escolar: “No va a haber ningún tipo de acto, que uno igual lo espera jajajá”.