Belén Mora aclaró criticado comentario en el Instagram de Luli

Diversos comentarios y críticas generó un comnetario que Belén Mora, realizó en una publicación de Instagram de Nicole "Luli" Moreno.

"¿Se puede ir al gimnasio?", fue la pregunta de la comediante en un video de la modelo, donde aparece haciendo ejercicio, la misma que fue interpretada por varios usuarios como un ataque a la rubia.

Tras la polémica que generó, Mora aclaró que ambas tienen una buena relación y que sólo se trató de una pregunta.

"Ella subió un video o una foto donde decía 'aquí entrenando' y yo dije '¿se puede ir al gimnasio?'. Yo le pregunté y la gente escribió que por qué atacaba a Nicole y no la ataqué, solo le pregunté", explicó en el programa "Un café con Hugo".

Asimismo, añadió que los comentarios "a mí no me calientan, con la Luli nunca he tenido un problema, la admiro mucho, de hecho nos hemos escrito por interno. No hubo ninguna polémica".