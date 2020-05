[FOTO] Camila Recabarren reaccionó a criticas tras reencuentro con Dana Hermosilla: "La vida continúa hermanos, vívanla y dejen vivir mierda"

La ex chica reality Camila Recabarren publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram donde reacciona a críticas que ha recibido por parte de sus seguidores.

"A ver hay un tema pendiente aquí en mis redes. Primero que todo yo les muestro parte de mi vida, pero no para que ustedes opinen o se metan en mis decisiones, o sea ubíquense, somos gente adulta por supuesto".

"Si mi polola llega o o llega aquí al Valle, ella hace todos los papeles como corresponden. No pueden venir a decir: 'Oye, pero por qué ella viene' Oye no sean paranoicos. Aparte, están todas las cosas ahí en internet, ustedes se meten a la hueá de los carabineros, piden sus permisos para ver a familiares y todo eso, pero no se vengan a meter en nuestras decisiones y yo soy cero pituto, todas esas hueás no me gustan a mí, así que no vengan a inventar hueas y no se crean dueños de los lugares porque son para todos, así que corten la hueá", aclaró la ex miss Chile.

También, aseveró que "lo otro que quiero decir es que la Dana estaba encerrada allá en Santiago, así que no vengan, no tienen idea de nada entonces dejen de meterse en la vida de los demas ¿Hasta cuándo señores? Son bien patudos".

Recabarren también explicó que sus viajes a La Serena y a Punitaqui no fueron de paseo sino que andaba ayudando donde también manifestó que "paren la huea, siempre andan opinando tanta cosa de la gente huén metanse en su vida. Y con esta hueá de la pandemia cuidense ustedes, partan por ustedes, pero no por lo demás, no se metan en la decisiones de los demás".

Además compartió una serie de fotos con mensajes aclarando el mismo tema.