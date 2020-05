[VIDEO] Denise Rosenthal protagonizó chascarro en vivo: "¿Cómo nadie me dijo?

Esta mañana la cantante chilena realizó un contacto a través de videoconferencia con el matinal de "Mucho Gusto" donde vivió un chascarro mientras cantaba su nueva canción "Amor de madre".

Si bien ella no se percató en el momento, el episodio se convirtió en viral a través de Instagram donde seguidores la molestaron por su conexión a internet.

La cantante se tomó con humor en la publicación y aprovechó de comentar que "PTW (puta la hueá) jajaja. Debo decir que hasta cambie de compañia, y esta vez, no fue el internet, si no que la transmisión de la tv. Pucha caí, se escucha como la coyoma csm jajajajajajajj cómo nadie me dijo? no sé".