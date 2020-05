Vale Roth publicó fotografía a sus 9 años y generó una serie de comentarios

Una serie de reacciones y comentarios generó Valentina Roth, después compartir una fotografía de cuando tenía 9 años. En la imagen se ve a la bailarina con traje de baño y con un pez en la mano.

Según contó "esta´bamos pescando en Pucón. Igual me siento mal por ese pequen~o pez, porque tenía que tirarlo al agua y no lo hice porque dije que era mi primera pesca. No me reten", añadió.