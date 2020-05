Viñuela se prepara para su nuevo programa: "Una de las misiones de la televisión también es entretener"

Desde que fue parte de la Teletón 2020 en abril pasado, José Miguel Viñuela se ha sometido varias veces el test que detecta el coronavirus. Y aunque se trata de una incómoda prueba, cuenta que tendrá que hacérselo regularmente para llevar adelante "Dale Play", el nuevo estelar que alista su estreno en Mega.

Aunque llevaba meses planificando el programa, las nuevas circunstancias marcadas por la pandemia obligaron a ajustarlo, con estrictas medidas sanitarias. Una de ellas es, precisamente, el examen que detecta el Covid-19, que el equipo entero, incluido Viñuela, ha debido realizarse y que también se le hará a los participantes e invitados.

"Yo me lo acabo de hacer acá en Mega y se lo están haciendo todos. Pero ya uno está acostumbrado, entonces no tengo problema, si te sientes bien es buen síntoma yo creo", dice el animador al teléfono a hoyxhoy , durante una pausa de los extensos ensayos que está llevando a cabo.

"Dale Play" está inspirado en la franquicia de Endemol "The Big Music Quiz", y es un programa familiar en el que dos equipos de cuatro participantes, medirán sus conocimientos musicales. Los equipos estarán compuestos por un concursante, y tres famosos: dos estables, que se irán rotando y uno invitado.

Se trata de un formato único en este momento en televisión, en que muchos programas han salido del aire por las complicaciones de la pandemia, y en que la programación de los canales se ha volcado a la información. "Probablemente la gente ha visto mucho programa con Covid-19 y quizás hay un porcentaje importante que quiere entretenerse", dice su animador.

Mega preparó un estricto protocolo sanitario, que implica, por ejemplo, que "Dale Play" sea grabado sin público en un set de más de mil metros cuadrados, en el que los camarógrafos estarán a cinco metros y los participantes a un metro y medio.

Son muchos los esfuerzos para hacer televisión hoy...

Sí, claro pero si salimos de esta créeme que vamos a estar más fortalecidos que nunca. Hay que seguir para adelante, es parte de nuestra obligación.

La entretención en TV ha quedado en segundo plano por la crisis. ¿Es tiempo de que vuelva?

Yo soy parte del matinal, entonces uno entiende la contingencia, que hoy el foco tiene que ver con informar. Pero las misiones de la televisión son educar, informar y también entretener. Y en este caso ha tocado mayoritariamente informar. Yo creo que esto para nosotros tiene un sabor muy especial porque es un programa nuevo, es un formato que ha funcionado en otros países y porque creemos que ver un programa nuevo va a refresca la pantalla. Y la posibilidad de volver al prime también es muy interesante.

¿Cómo te sientes al regresar al horario estelar?

Creo que este formato en especial, de todo lo que he hecho en televisión en horario prime, es de los que más me acomoda. Me siento muy, muy cómodo, me identifica demasiado, entre la música, la entretención, el humor. Así que para mí tiene un sabor doblemente especial.