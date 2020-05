[FOTO] Catalina Casteblanco contó que esta embarazada al mismo tiempo que su madre

La joven actriz de 22 años , Catalina Casteblanco, revolucionó las redes sociales luego de que contará que esta embarazada al mismo tiempo que su madre.

Aprovechó el Día de la Madre para saludar a su abuela y mamá a través de su cuenta oficial de Instagram donde publicó una foto suya y de su mamá con pancita.

Junto a la imagen escribió que "primero desearte feliz día a ti Memita, mi abuela. Se nos fue hace 1 semana y han sido días tristes pero con ganas de tirar para arriba cada segundo. Luego desearle un feliz día a mi madre, gracias por tu sabiduría y que después de 22 años siendo hija única me regalarás una hermanita. Te amo infinitamente Mimito".

"Y bueno, también esta vez me deseo un feliz día a mi´... que aunque aún no nazcas cachorra mía ya te siento dentro y te prometo que daré´ lo mejor de mí para hacerte feliz igual como tu´ me haces a mi´ y a tu papa´. Te amamos desde ya! A las dos que vienen a llenar de la Luz que nos dejo´ la Meme! Gracias a todos por tanto amor y Feliz Día a todas las madres. Pd: imagínense lo loco de que ambas estemos embarazadas", cerró.