[VIDEO] Jueces de Masterchef tuvieron que intervenir entre tenso diálogo entre Botota y Betsy Camino

La noche de ayer Canal 13 emitió un nuevo capítulo de Masterchef donde Betsy Camino y la Botota protagonizaron una tensa discusión frente a los jurados del programa.

La prueba se trataba de cocinar pasteles chilenos de La Ligua en sólo 45 minutos, pues la cubana se adelantó e hizo muchos alfajores.

Por eso, Camino dedició regalar algunos a sus compañeros, pero notó que dio tantos alfajores que ya no tenía la cantidad suficiente para presentarse ante los jueces.

"¡Los regalé y ahora me faltaron!", expresó la cubana. a lo que Botota quien fue una de las que recibió uno de sus postres de regalo aseguró que "tranquila, yo también me equivoqué".

Por esto, la chef Fernanda Fuentes manifestó "a ver, aquí va un tirón de orejas para ambas. Tú tienes las galletas de Betsy".

"Si bien es una cocina para preparar en conjunto, esta prueba era individual. No vamos a probar sus preparaciones", añadió.

A lo que Botota señaló que "no es culpa mía. Ella me lo regaló, yo no se lo pedí", y Betsy Camino le contestó que "yo lo hice con el afán de ayudarte. No te ayudo más entonces".

"¡Basta! Estamos dentro de una cocina. Me están faltando el respeto. ¡Les estoy diciendo que se callen!", cerró enojado el chef Christopher Carpentier.