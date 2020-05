"Estaba desesperado": Martín Cárcamo sorprendió con íntima revelación sobre su relación

17:04 "Empiezas a discutir por tonteras porque, en el fondo, no te quedan más temas", comentó.

Martín Cárcamo y Ale del Sante, lograron reencontrarse después de las cuarentenas que realizaron en medio de la pandemia del Covie-19.

Según contó en el programa que transmite en Instagram, sus días fueron complejos. "Yo he tenido un tema no menor… Cuando suspendimos Bailando, ya había partido la cuarentena una semana antes. Entonces, la Ale, y la gente que me conoce sabe que somos pareja. Sus hijos tomaron cuarentena una semana antes. Entonces, yo tuve que llegar a mi casa y estar en cuarentena dos semanas sin salir de mi casa. Esa fue la primera cuarentena que hice", comentó.

“Vivimos a dos cuadras. Entonces era muy loco, era muy fuerte estar a dos cuadras. En el fondo, estaba desesperado porque quería verla, quería abrazarla, la echaba de menos", añadió.

Incluso, aseguró que "en un momento ver como el Zoom, en este caso WhastApp, ya me tenía chato. Empiezas a discutir por tonteras porque, en el fondo, no te quedan más temas. No tienes el diario vivir".

Tras esto, reflexionó sobre el escenario que se vive en el país en la actualidad, asegurando que "lo primero que voy a hacer cuando termine la cuarentena es entrar en una vida normal con mis hijos, con ella; tratar de salir a comer, salir a pasear, salir a caminar, poder abrazar a mis papás, ir a abrazar a la gente que quiero. Eso es lo más importante”.