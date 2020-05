Animadores de "Hola Chile" se adaptan al nuevo horario y cuentan sus pymes de sour y frutos secos

09:17 La semana pasada el espacio de La Red se trasladó a la tarde y aunque Julia Vial y Eduardo de la Iglesia pensaron que implicaría más horas de sueño, dicen que eso no ha sido así. Ambos han dado un giro emprendedor y hasta están produciendo un programa juntos.

Cuando a Julia Vial y Eduardo de la Iglesia les informaron que "Hola Chile" pasaría de la mañana a la tarde, ambos pensaron lo mismo: adiós despertador al alba. Pero no fue más que una ilusión.

Con niños en casa y con los emprendimientos que ambos han lanzado, las mañanas de los rostros de La Red son casi tan ocupadas como cuando hacían el programa en horario matinal.

"Pensé que iba a dormir hasta más tarde después de muchos años. Yo llevo como 20 años trabajando en la tele y en el horario de la mañana los últimos 15", dice De la Iglesia. "No conocía mi casa en la mañana", confiesa.

Algo similar le pasó a Vial: "Para mí era un cambio de vida súper importante, porque llevaba ocho años en la mañana y pasar a la tarde era como ¡guau!".

Pero la realidad fue otra. De la Iglesia cuenta que se acuesta a las 3 de la mañana y se despierta a las 7, porque el cambio de horario lo pilló con un emprendimiento de venta de pisco sour a domicilio. "Así que de dormir más no ha habido nada, me levanto igual más temprano y las tardes las uso para el programa, o sea invertí el día, no se cumplió mi expectativa jajajá", dice.

Su compañera, en tanto, cuenta que ha tenido que dedicar sus mañanas a aprender a usar Google Classroom, la aplicación que usan sus hijos en sus clases virtuales. "No es fácil esto del colegio a distancia. Hoy día hice matemática, ciencias naturales y ahora me queda un poquito de inglés", detalla entre risas.

Pese a sus atareadas mañanas, ambos animadores están contentos con el cambio de horario de "Hola Chile", que ya no compite con los otros matinales. Desde el lunes 4 de mayo el programa va a las 16.00. Un horario en el que De la Iglesia dice que "hemos descubierto que hay un público gigante". Vial concuerda: "Gracias a Dios el público que nos veía en la mañana nos siguió y se ha sumado nueva audiencia, y creo que llevamos muy poquito tiempo, estamos conociendo un nuevo horario, un nuevo público".

En el horario que antes ocupaba "Hola Chile", La red actualmente está transmitiendo programación envasada.

Para ser súper sincero, es extraño tener otro tipo de programación en la mañana, que es un horario en que la gente ve televisión. Pero también tiene que ver con cómo los canales buscan sostenerse financieramente y yo encuentro que ahí hay un esfuerzo gigante de todos nosotros, del equipo, de mantener el programa en vivo, aunque sea en la tarde.

Sigue súper conectado con la gente, que era lo que nos interesaba y lo que veníamos haciendo en el "Hola Chile" en la mañana, acompañar en un proceso que no es fácil, porque hay mucha incertidumbre.

Este es como nuestro "tardinal", pero le hemos incorporado otro ingredientes. Tenemos un compromiso con todo el tema ciudadano, pero también le hemos incorporado al programa un tiempo más pausadito; ya no tenemos la presión de tener otro matinal en el competencia y eso nos permite hacer un programa cálido, cariñoso, con humor, nos reímos más, lo pasamos mejor. Y a la luz de los resultados parece que vamos por buen camino.

De la Iglesia dice que siempre hizo buen pisco sour. Por eso, tras llegar a un acuerdo con La Red para bajar en un 40% su sueldo, decidió dar un giro y emprender junto a su esposa con un negocio de venta de pisco sour a domicilio.

"Trabajé la receta con mi hermano que es chef, la empecé a vender entre los amigos y mucha gente se empezó a sumar y ahora me escribe gente que yo no conozco", detalla entusiasmado.

Julia Vial ha dado pasos en la misma dirección. Cuenta que también decidió emprender y que lo hizo con un rubro que conoce: la venta de frutos secos. "Yo me crié con los frutos secos por la parcela de mis papás, entonces lo que mejor conozco es eso y me asocié con mi hermano y nos ha ido la raja", dice.

Pero ese no es el único emprendimiento de los animadores de "Hola Chile". Juntos crearon una productora y están trabajando la idea de un programa que, según explica De la Iglesia "está en etapa de venta". El animador cuenta que con Vial "somos reamigos" y que a partir de ahí se les ocurrió un espacio para "acompañar a la gente con tips para hacer en la casa". El comunicador dice que él mismo es "súper maestro chasquilla", y que Julia "es súper buena cocinera", talentos que planean desplegar en pantalla. "Queremos mostrar que hay un potencial emocional de estar en la casa que es súper bonito", resume.