Leo Méndez Jr: "Me voy a meter a la industria pornográfica"

El influencer Leo Méndez Jr. siempre sorprende a sus seguidores con osadas fotografías pero esta vez fue más allá y aprovechó de contar que trabajara en la industria pornográfica.

Hace unos días el joven anunció que se creó una cuenta de una página llamada "Only fans", donde sube fotos y videos donde aparece completamente desnudo, lo que ha sido criticado en redes sociales.

Además, a través de historias en su cuenta de Instagram , el hijo de Dj Méndez aclaró esta situación y contó que se dedicará a la industria pornográfica.

Leo Méndez Jr. expresó que "es contenido triple X, es contenido para mayores de edad, es contenido porno, contenido de desnudo… se ve todo el cuerpo. Y no, no me da vergüenza porque es algo a lo que yo me voy a dedicar ahora, me voy a meter a la industria pornográfica y lo voy a hacer y punto, te moleste o no. A mi les juro que me da exactamente lo mismo, si hay morbo, si quieres pagar por verme bien y si no, también. Te invito a bloquearme si esto no te gusta”.

"Hoy en día tú en internet puedes encontrar de todo. Si tú crees que tu niña o niño no va a llegar a contenido pornográfico lo hará tarde o temprano. Que se meta a otras páginas y que una página lo lleve a otra página así. Yo a mis once años llegué a una página porno y me di cuenta que yo era gay. Uno a temprana edad descubre cosas que tu ni te imaginas”, añadió.

Finalmente, manifestó que “no me da vergüenza, te dejo muy invitado a bloquearme si no te interesa mi contenido porque es algo que voy a comenzar a publicar de aquí en adelante”.