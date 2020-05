Laura Prieto sorprendió a sus seguidores tras revelar que tiene una nueva pareja

Laura Prieto, sorprendió a sus seguidores luego de contar en el programa de Hugo Valencia, que tiene una nueva pareja. Incluso, aseguró que ha pasado el tiempo de cuarentena preventiva con él.

Y si bien, no reveló su nombre, entregó detalles de cómo se conocieron. "Estoy una relación hace tres meses. Él no es conocido. Estoy bien, hemos pasado la pandemia juntos y ha sido bakan. Lo conocí hace varios meses, un día fue a mi casa y él estaba con un grupo de amigos y buena onda y ahí nos hacíamos caritas, después fue a mi cumpleaños, de ahí yo me fui a Uruguay y cuando llegue, al tiempo, empezamos a salir y no nos despegamos más”.

En la oportunidad, también fue consultada por su mediática relación con Julio César Rodríguez, con quien aseguró tener "buena onda".

"Ya cada uno hizo su vida y hay mucho respeto y buena onda pero cada uno está en su rumbo. Fueron muchos años, hay mucha buen onda, hay un trato de respeto, nosotros además teníamos niños y (ellos) compartían y uno se encariña con las familias".

Si bien, insistió en que "amigos, amigos, no somos pero sí buena onda, por ejemplo cuando mi mamá estuvo enferma él me escribía para saber cómo estaba, mensajes para el cumpleaños, eso”, replicó.