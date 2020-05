Las impresionantes transformaciones de Josefina Montané en su programa a través de Instagram

Antes de la pandemia, Josefina Montané tenía varios proyectos en carpeta: una obra, una nueva teleserie, una película y un reality show de maquillaje al estilo “Glow Up”, de Netflix. Pero la crisis sanitaria pausó la mayoría de sus planes. Excepto el último.

Junto al maquillador Franklin Sepúlveda, Montané hace “Mua Mua Mua”, un programa de maquillaje que transmiten cada viernes y domingo a las 22.00 horas en la cuenta de Instagram mua_contenidos y en el que, cada uno en su casa, se transforman usando maquillaje, pelucas, brillos y accesorios.

Con la asistencia remota de Sepúlveda, la actriz se ha transformado en La Sirenita, en una extraterrestre de orejas puntiagudas tipo “Star Trek” y en una morenaza al estilo Kardashian.

“Con Franklin nos conocimos hace cuatro o cinco años trabajando, porque él es un maquillador súper reconocido en el ámbito del teatro y el cine”, cuenta Josefina. “Él me llamó para hacer un programa tipo ‘Glow Up’, que es como una especie de ‘MasterChef’ de maquilladores”, detalla la actriz que comenzó su carrera como modelo. “A mí me maquillan desde los 14 años entonces conozco diferentes manos, sé técnicas, me gusta mucho el maquillaje”, dice.

Así fue que se unieron con el productor televisivo Rodrigo Leiva y con el director de fotografía Mariano Mediavilla para hacer realidad el programa, que por la pandemia derivó a Instagram. “Empezó la cuarentena y nos vimos encerrados y nos replanteamos cómo seguir”, cuenta Montané.

La actriz, que es mamá de dos niñas, comienza las transmisiones desde su casa a las 22.00 horas los viernes y domingos “porque a esa hora estoy desocupada de mis quehaceres maternales”. Y lo que sigue son tres horas de maquillaje temático. Por ejemplo, hoy harán una sesión inspirada en el estilo pin-up.

Montané, que dice que tiene pocos maquillajes, explica que la idea es que la gente vea que “con productos más baratos puedes conseguir resultados increíbles”. “Este viernes nos toca pin-up y yo no me sé peinar como pin-up, entonces voy a hacer lo que pueda y el vestuario lo voy a hacer con lo que tenga; ese es el desafío del programa, que esté al alcance de todos”, comenta.

Franklin -conocido como maquillador por su trabajo en series de televisión como “Los 80” y “Mary & Mike”, entre otros títulos- explica que quiso hacer este programa con Josefina porque “además de ser una súper buena actriz está súper conectada con el mundo del maquillaje”. Y dice que “el gran desafío que yo tenía era que al tener a la Pin lo único que quieres hacer es jugar a las Barbies y dejarla linda y ponerle pestañas postizas y todo, pero entendí al conocerla que es una persona que le gusta experimentar con ella”.

“Mua Mua Mua” no es lo único que Josefina Montané ha estado haciendo durante la pandemia. A través de sus redes sociales ha mostrado los cuadros que ha pintado en acrílico y hasta un cover que grabó junto al músico Sergyo de la canción “Asilo”, de Jorge Drexler y Mon Laferte.

Yo soy súper diversa, me carga la rutina, me carga quedarme en una cosa, son espacios y cosas que siempre me han llamado la atención. De chica tocaba piano, me gustaba cantar, siempre he pintado, entonces ahora que estoy en la casa tengo tiempo para hacerlo y lo hago no más, no tengo mucho pudor en mostrarlo.

Tengo Tik Tok desde que era Musical.ly porque mi hija se bajó esa aplicación hace años y la ocupo de repente para divertirme. Me la bajé para saber en qué está metida mi hija y ahora la ocupamos en familia y es para reírse.

Fue una iniciativa de la Cecilia Aguirre que es una productora de teleseries que nos llamó a varias actrices para hacer esto, que es como lo que hicieron las actrices de Hollywood y obviamente encontré súper entretenido participar. Fue divertido porque a la hora de compartirlo estaban todas complicadas, no se manejan mucho en las redes sociales y yo les dije: “Cuando quieren yo les hago clases”.

Encuentro que es una herramienta que está ahí y que hay que ocuparla no más.