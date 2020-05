[FOTO] Leonor Varela recordó cuando rechazó a Playboy tras publicar foto desnuda

La actriz Leonor Varela compartió una foto posando desnuda y aprovechó para recordar el día en que rechazó a PlayBoy.

A través de su Instagram publicó la postal y contó que "le dije no a posar desnuda al famoso Peter Beard por que me dio miedo. Le dije que no a Playboy cuando me ofrecieron mas plata de la que habi´a escuchando hablar, porque me senti´ tratada como un objeto".

La imagen cuenta con más de 25 mil "me gusta" y más de 700 comentarios.