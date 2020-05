"Ahórrense el ´me gustaba más esto o lo otro´": Tere Kuster deslumbró a sus seguidores con radical cambio de look

21:45 La ex chica reality posó en ropa interior recibiendo miles de "likes".

Tere Kuster, deslumbró a sus seguidores luego de compartir una nueva publicación en su cuenta de Instagram. Se trata de una postal donde mostró su cambio de look, luciendo el pelo radicalmente más corto.

"Porque no le tengo miedo a cambiar y porque no me quiero ir de este mundo sin haberlo probado todo", escribió junto a la imagen.

"Ahórrense el me gustaba más esto o lo otro , porque me van a ver de mil formas más, los quiero", remató.