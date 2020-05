Los temores de Macarena Venegas y el sexo virtual: "No falta que te hackean el celular, ay no me da miedo"

La abogada Macarena Venegas se encuentra pololeando con el periodista Manuel Fuentes García que trabaja en argentina, por lo que pasan su cuarentena separados.

En una transmisión en vivo que realizó la abogada con Jordi Castell contó como pasan su confinamiento y sobre su miedo al sexo virtual debido a la distancia.

El conductor aseveró que “yo esto lo hablo con mis amigos solteras o con los que tienen pololo afuera: el sexo virtual entre parejas, entre dos personas”.

Venegas respondió que “igual a mí me da un poquito de mono. ¿Te digo por qué? Hace diez años un malnacido me publicó fotos desnudas. Entonces, me dio rabia, porque yo digo ‘al final encuentro que si uno hace hoy día sexo por pantalla, no falta que te hackean el celular’. Ay no, me da miedo”.

“Quedaste traumada”, aseveró Castell. A lo que ella contestó que "quedé así como que todo lo que es visual, así como… Hasta aquí te muestro, pero no te muestro más”

Venegas expresó “te juro. Me pasó hace diez años y fue heavy encuentro yo. Porque aparte ahí tú te das cuenta cómo es de machista el mundo…"

"Fue una mariconada muy grande… La traición total, en el fondo. Porque tú dices ‘¿pero cómo un gallo que fue tu pololo?’. Da lo mismo. Habrá estado picado. Piensa que además a ese gallo lo había pateado porque descubrí que me ponía el gorro con otra mina, con otra abogada", finalizó.