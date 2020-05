El fenómeno de las redes sociales Kid Tetoon celebra su primer año de fama con su EP "Levels"

La vida de Matías Díaz cambió hace un año, cuando publicó en YouTube "Skt un blunt" y se transformó en fenómeno de redes sociales como Kid Tetoon. Desde entonces ha sacado varias canciones y videos y hasta fue confirmado para Lollapalooza 2020, que finalmente fue reprogramado por la pandemia.

Por eso a su primer EP le puso "Levels" ("niveles" en español). "He tratado de mostrar que he ido subiendo el level", explica a hoyxhoy . Su idea es demostrar que más allá de los videos chistosos en que se ríe de sí mismo, se toma en serio la música. "Voy a seguir haciendo los videos pero la parodia va a ser solamente en las redes sociales", explica, para tranquilidad de sus seguidores.

Lo primero que presentó de "Levels" fue "1 Año", canción que ya está en YouTube y en Spotify y en la que repasa el último año de su vida. El año de la fama. "Pisé escenarios que nunca pensé en llegar/varios Club Hípicos y Arena Movistar, aunque esa crítica la tuve que aguantar/ todo es por mami yo nunca la dejo sola, yo sigo humilde si yo siempre he sido piola", dice la letra del tema.

"Muestra lo que he vivido y las oportunidades que se me han dado, gracias a Dios", comenta Kid Tetoon, que tiene planeado lanzar una canción por semana de las cinco del EP. Cuenta que tres de ellas son trap y dos reggaeton y que incluye colaboraciones con Diego Smith y con el puertorriqueño Nio García.

Aunque no pudo hacer su debut en Lollapalooza, por el coronavirus, estuvo en el evento virtual Lolla en Casa y dice que estará en la nueva fecha del festival, reagendado para noviembre.

¿Cómo ha cambiado tu vida en el último año?

Ha cambiado mucho, fue un cambio muy radical en verdad. Pasé de ser un niño que iba al colegio con su skate a lo que soy ahora, que estoy metido en este mundo. Estoy agradecido de todas las oportunidades que se me han dado. Ha sido fuerte el cambio sí, muy loco, de un día para otro me empezaron a pedir fotos, saludos y cosas así y yo decía 'ya ¿qué onda?' jajajá.

En "1 año" dices que has recibido críticas ¿es así?

Sí pos, como cualquier persona que está metida en esto todos tienen un público hater, aunque sean pocos. Igual he recibido críticas y yo las leo todas pero no se pescan los malos comentarios.

Play y volantines

Aunque dice que su vida ha cambiado, como todos los escolares de Chile Kid Tetoon asiste a diario a clases virtuales. Vive junto a su mamá y la pareja de ella en San Ramón, está en cuarto medio, y aunque se cambió de colegio este año, no ha podido conocer a sus nuevos compañeros en persona por la pandemia.

¿Te has aburrido mucho en cuarentena?

Me entretengo, tengo el Play, me entretengo harto, también he estado elevando volantines que un vecino por acá cerca vende y me salvó porque en este tiempo no se puede salir y elevar volantines es algo bacán.

¿Cómo son las clases online? ¿se aprende?

Mmm sí se aprende pero prefiero las clases normales porque igual uno se distrae, no es lo mismo.

Este año te toca dar la PSU...

Sí pero ¿se podrá dar PSU con esto? Yo creo que van a hacerla virtual.

¿Qué te gustaría estudiar?

He estado pensando en producción audiovisual, me gustaría meterme en ese mundo para editar mis propios videos.