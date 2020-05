Ex esposa de Iván Núñez reaccionó a libertad de Rafael Garay

En septiembre de 2018, la ex esposa del periodista Iván Núñez, Marlene de la Fuente, declaró en el juicio oral contra el autodenominado economista Rafael Garay, quien fue condenado a 7 años de prisión por el delito de estafas reiteradas.

Su testimonio, se sumó al de su ex marido, permitiendo que fuera recluido en el anexo Capitán Yáber, hasta hoy, pues la Corte Suprema acogió el recurso que le permitirá la libertad condicional.

De la Fuente, reaccionó a la noticia, publicando en su cuenta de Instagram una portada de LUN de esa época, donde se le ve prestando su testimonio ante los tribunales.

"La Corte Suprema le otorga libertad condicional a Rafael Garay? Evidentemente es una legislación que está al debe", escribió.

Sin embargo, su crítica se sumó a un mensaje positivo. "Mucha fuerza y esperanza. La vida es bella y vivámosla como tal".

Vale recordar, que en su declaración, la profesional sostuvo que el 15 de mayo de 2015 le entregó un cheque con $76 millones, los cuales había ahorrado desde los 15 años.

"Rafael varias veces me dijo en mi casa que podía invertir mi dinero. Él me ofrecía ser asesor financiero, me ofrecía poner mi dinero en dólares y oro", declaró.

"Le dije que me moría si le pasaba algo a ese dinero. Me miró a la cara y dijo que no me preocupara (...) Me costó mucho entregarle esa plata, porque la llevaba ahorrando muchos años", agregó.