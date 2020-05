"No me siento presumiendo": Felipe Contreras respondió a usuarios que lo criticaron por publicar fotografía de su refrigerador

El actor Felipe Contreras, generó diversas en reacciones en las redes sociales después de publicar en su cuenta de Instagram una fotografía del interior de su refrigerador.

"Con mi refrigerador seguimos en esta relación intensa, yo lo lleno a él, él me llena a mi es perfecto", escribió.

Sin embargo, muchos usuarios criticaron la postal y sus palabras, cuestionamientos que aludieron principalmente a la crisis económica provocada por el coronavirus.

"Frente a esta pandemia hay muchos compatriotas que no tienen ni que comer. Se que no es tu problema ni está en tus manos solucionar, pero por un tema de consciencia, presumir (aunque sé que quizás no es con mala intención) de lo que tienes, me parece por decir lo menos, desafortunado", planteó una seguidora abriendo el debate en las redes.

Ante esto, el mismo actor respondió: "La verdad es que no me siento presumiendo por que no tango tanto. Eso que ven es pura feria, no voy al súper, si no por lo básico. Y espero que está foto también genere que los que tenemos algo en el refri seamos más conscientes y valoremos más lo comemos y lo que tenemos. Esa fue mi intención final", replicó.

Y con ello, agregó: "Come sano, aliméntate bien y sobretodo agradece y valora que puedes tener un refrigerador lleno de buenos alimentos en estos tiempos difíciles. Aguante a aquellos que la están pasando mal con todo esto".