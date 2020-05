Coté López reflexionó sobre su independencia: "Yo no necesito de Luis para que me mantenga"

Coté López, conversó con el programa "El Aperitivo", conducido en Instagram por Jordi Castell. En la oportunidad, la modelo habló sobre la cuarentena y sus proyectos personales.

Fue en este sentido, donde aseguró que está feliz, y que su vida es "demasiado perfecta, que me llega a dar miedo. A veces tengo ese miedo de que me pase algo. Hoy en día estoy feliz, todo el día. No me falta nada, y me da miedo”.

Asimismo, habló sobre sus aspiraciones, contando que está escribiendo un libro. Fue en este sentido, donde reflexionó sobre su independencia.

"Yo no necesito de Luis para que me mantenga, no necesito de Luis para viajar, yo nunca lo necesité. La gente cree que es sólo porque te casaste con un futbolista. Yo siempre lo he dicho, no soy la señora de, yo tengo nombre”, replicó.

Además, también abordó los comentarios que suele recibir en redes sociales sobre sus supuestas intervenciones estéticas.

"A mí me da lo mismo reconocer mis operaciones, yo lo que me hice fue la nariz a los 19 años más o menos, me la dejaron hundida, era un punto de nariz, en fotos me veía muy rara. Me la volví a dejar recta. También me pusieron relleno en los labios y también me lo intenté sacar, me hice como 4 cirugías para sacármelo”, replicó.