C. Tangana, el trapero más famoso de España: "Hay personas que creía artistas y son generadores de contenido. Sinceramente no quiero ser eso"

Alejado de los escenarios y de las masas de fans, C. Tangana ha sacado algunas ideas en limpio durante el encierro. El trapero más famoso de España dice que “no voy a hacer más cosas por inercia” y que, por lo mismo, no está dispuesto a llenar su agenda de las hoy tan populares transmisiones en vivo “simplemente porque ahora todo el mundo está generando contenidos. No”.

En el origen de esas definiciones está “Bien :(“, el EP que el artista lanzó recientemente y en el que dejó de lado los beats de reggaeton y trap. “Los cuatro temas pretendía que sonasen un poco a como yo veo el momento que estamos viviendo, que es como extraño, un poco como de ciencia ficción, como un episodio de ‘Black Mirror’”, dice a hoyxhoy desde su casa en Madrid, Antón Álvarez (29), verdadero nombre de C. Tangana.

Entre esos cuatro temas está “Nunca Estoy”, que debutó en el número 1 en España y en el que El Madrileño, como se le conoce, citó a Rosario y Alejandro Sanz. Los versos “¿cómo quieres que te quiera si no estás aquí?” y “quién me va curar el corazón partío’”, son parte de la letra que escribió el músico que además es licenciado en filosofía.

Yo vengo hace mucho tiempo reivindicando la cultura popular de España e intentando hacerme un hueco ahí. Yo vengo del rap, pero una vez que empezamos con esto de la cultura urbana traté de hacer que no se quedase como una tendencia particular de una generación, sino que formase parte de la cultura general. Básicamente es una frase que dijo Rosario y que sirvió en su época para que mucha gente se sintiese representada, traerla y que los chavales estén cantando una canción de Rosario y que suene a hoy en día. Es una forma de decirle a personas quizás más mayores, que no entienden lo que hacemos, que pertenecemos a la cultura popular y que es algo que va a trascender. Me ha hecho mucha ilusión que esa canción haya calado tanto en España, porque me da la razón de que lo estamos consiguiendo y que dentro de 20 años todo este movimiento y toda nuestra música se verá como algo que trasciende y que cala dentro de la cultura popular.

Me ha dejado ver un poco cuáles son las cosas que realmente me gustan y cuáles he estado haciendo un poco por inercia con mi carrera. Y la acogida que ha tenido este EP me da cierta seguridad en eso. Pero también pienso que sin esta pandemia este EP no habría tenido esa recepción; la gente está más predispuesta a escuchar algo así. Pero igual me ha servido de precedente como para realmente no hacer nada por inercia y centrarme en las cosas que me gustan. Y si esas cosas son más arriesgadas o no son lo que esperaría la radio para pincharme o el DJ de turno para llevarlo al club, pues eso es lo que hay y lo que tengo que aceptar.

Ha sido extraño, ha sido una forma de éxito mucho más calmada, en varios aspectos; primero, en el más evidente, que no estás con los amigos celebrándolo por ahí de fiesta, no tienes un show en el que darte un bañito de masas con la canción nueva y tocarla dos veces o cosas así. Ha sido en casa, a veces con una copita pero sin ruido.

Sí me interesa, pero sabes lo que me ha pasado en la pandemia, que he descubierto que muchas personas que yo creía que eran artistas sólo son generadores de contenido. Gente que está buscando estar completamente presente aunque no tenga nada que decir ni nada que aportar. Y yo sinceramente no quiero ser eso. No quiero que la gente me recuerde como un tipo que les estaba entreteniendo, como alguien que cuando se aburrían acudían a él para saber qué estupidez estaba diciendo o si había hecho alguna tontería con el Tik Tok. Yo quiero afectar a la cultura y cuando tenga cosas que decir haré cosas.

Yo le he estado dando vueltas a una idea y es que nos hemos obsesionado con que los eventos de música tienen que ser macro, y esta es una idea que ha sido impuesta a los artistas, aunque de fondo está la ambición de los artistas que queremos llenar estadios. Y los formatos de directo (en vivo) están como acoplándose a esta idea de que sean muy grandes y en festivales, pero a lo mejor los conciertos se convierten en algo mucho más exclusivo, en algo mucho más pequeño, en una reunión con un artista al que realmente admiras.

El año pasado C. Tangana estuvo en Lollapalooza Chile y, meses después, lanzó su colaboración con Paloma Mami, “No te debí besar”. Sobre la chilena, el español dice que “yo tenía muchísimas ganas de hacer esa sesión; al principio cuando empezó la carrera de Paloma Mami, sentí que iba a ser un boom gigante, que creo que está pasando en Chile y que podría estar pasando en todo el universo”.

Adelanta que podría no ser la única colaboración entre ambos: “Me acuerdo que fue uno de los momentos más productivos que he tenido, pero bueno, de momento sólo hemos sacado una canción así que no te puedo decir mucho más”.