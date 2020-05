Maura Rivera y el regreso de "Bailando por un Sueño": "Pensé que podía haber esperado un poquito más”

El programa de Canal 13, "Bailando por un Sueño", realizó su reestreeno esta semana pero la participante, Maura Rivera, decidió no regresar debido a la pandemia por Covid-19.

En una conversación con Angélica Castro a través de Instagram, la bailarina se refirió a la decisión de no seguir en el estelar.

Rivera sostuvo que “fue complicado, pero no fue una decisión que me costó, porque lo tenía súper claro. Lo que estamos viviendo hoy en día, que estamos en el peak de la pandemia, es recomplicado, yo por lo menos, hablando en lo personal, estar en el programa de baile".

"Pensé que podía haber esperado un poquito más, a que pasara esta cuestión, pero yo, por mi lado, preferí hacerme a un lado porque, primero, tengo hijos chicos que me necesitan. Y me parecía un poco expuesto ir ahora a bailar", agregó.

A lo que Castro le preguntó que "¿Cómo tomas esa decisión tan clara, determinante, y que los días y el tiempo te dieron la razón?”.

A lo que la bailarina respondió que "sí. La verdad es que me acuerdo, cuando recién partió esto, nosotros estábamos en pleno programa y me tocaba ir, no sé si a sentencia o algo, y hablé con Fido, con Eduardo Cabezas, que es el productor general, y le conté. ‘¿Sabí qué pasa? Es que no puedo ir, tengo hijos, estamos entrando en una cuarentena’. Y me entendieron súper bien".

"Yo no tengo nada que decir del programa. Me lo dijeron súper claro. Me apoyaron. No tengo absolutamente nada que decir de ellos, de Martín (Cárcamo). Son un súper buen equipo. Conozco a muchos que eran de TVN", añadió.

"Pero mi decisión pasó netamente porque estamos en plena pandemia, tengo hijos y no puedo salir de mi casa. Llevo unos 70 días encerrada”, finalizó.