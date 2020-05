Lisandra Silva publicó foto del recuerdo vistiendo particular y sensual tenida

14:09 "Me he topado con esta foto que me trajo muy lindos recuerdos", escribió.

"Hoy como cada día me he quedado despierta durante toda la noche, y me puse a escoger fotos mías y de Raúl para el cuarto de Noah. Me he topado con esta foto que me trajo muy lindos recuerdos", escribió Lisandra Silva en su cuenta de Instagram, acompañando una fotografía del recuerdo.

Se trata de una imagen de su participación en el Miami Fashion Week, donde vistió una particular tenida. Los elogios y comentarios coparon sus redes sociales, recibiendo además cerca de 66 mil "likes".