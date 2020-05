Faloon respondió a usuaria que opinó sobre medidas de seguridad de "Bailando por un Sueño"

21:06 La ex Yingo dio que hablar tras publicar una fotografía de su participación en el programa.

El retorno del programa "Bailando por un Sueño" ha generado diversas reacciones entre el público, e incluso entre los mismos participantes del espacio.

Las críticas por volver a grabar durante la pandemia se han extendido, y a ellas se refirió Faloon Larraguibel, quien respondió a una de las opiniones que dejó una usuaria en su Instagram. Esto, después de compartir una fotografía junto al bailarín con el que concursa.

"Regia, mucho éxito en el programa, lastima que no era el momento idóneo para emitirlo, pero creo que están tomando medidas de seguridad", comentó la seguidora, a lo que Faloon replicó: "Siii muchas!! Créeme! Si no, no lo haría", remató.