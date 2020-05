Pamela Díaz rompió en llanto en redes sociales al confesar su gran pena

La conductora de "La Noche es Nuestra", Pamela Díaz, rompió en llanto a través de redes sociales tras confesar su gran pena.

A través de Instagram , la "Fiera" compartió una serie de videos a sus "historias" donde confesó que "son días que uno está así choreada, está apestada, no funciona nada. Tienes que hacer cambios y me cuesta, pero en eso estoy. Mejor me voy, porque si no me da pena. Hoy es una día como que andai triste, no me gusta nada".

"Generalmente uno muestra en Instagram a las cosas como bacanes, pero hay cosas que dan pena", agregó entre lágrimas.

Al pasar las horas, Díaz publicó esta mañana una serie de videos nuevamente donde cuenta que se siente mucho mejor y agradeció el apoyo.

La "Fiera" concluyó diciendo que "tampoco la idea es para preocuparlos, en general no me ven así, porque no explotó o explotó para callado. Ayer se me salió, se me fue de la mano, pero dije 'hueon así soy, no tengo otra forma de ser y el que me quiera me va a tener que aceptar tal como es no más'"