"Chino" Ríos a "Huevo" Fuenzalida: "Puedes hablar de cómo te olías el culo en televisión en vivo, de lo drogado y alcoholizado que estabas"

Polémica generó Daniel "Huevo" Fuenzalida, después de reproducri en el programa Me Late, un audio que le había enviado Marcelo "Chino Ríos".

"Daniel, (habla) Marcelo Ríos. Puta, tení huevos pá hablar estupideces en la tele y no tení huevos pá contestarme el teléfono weón. Si puedes, ¿me puedes llamar o no? Eso. No quiero hablar weás…”, fue parte de lo que señaló el extenista.

Luego Fuenzalida mostró otro audio que contenía su respuesta al exdeportista. "¿Cómo estai Marcelo? Te llamé. Está ocupado. No voy a hablar por teléfono contigo. ¿Quién te creí weón".

Tras esto, fue el mismo Ríos quien hizo sus descargos a través de sus redes sociales, emplazando al animador y recordando una serie de episodios de los que habría sido testigo.

"Y sigues hablando de mi “huevo duro” no tienes tema en tu vida,yo te puedo refrescar la memoria, puedes hablar de como te olías el culo en televisión en vivo de lo drogado y alcoholizado que estabas, como te drogabas en el baño de Entre Negros o mejor como te cagaban tus parejas con otros hueones y no te dabas cuenta de lo dado vuelta que estabas", expuso.





"Y para que seguir, solo pedirte que si vas a mostrar cosas que pasaron hace 25 años para tener tema para vivir muestra la huea completa maricón", remató el extenista, recibiendo más de 2 mil comentarios en su cuenta de Instagram.