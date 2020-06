Héctor Morales generó polémica en Twitter tras implicar a Loreto Aravena en su despido de radio perteneciente a Canal 13

"A propósito de Mónica González. Les dejo entrevista en @thecliniccl donde cuento porque me despidieron de radio Play de @canal13 luego que desde PRENSA del canal, como en plena dictadura “soplones” pidieron mi salida".

"Detalle importante: el hijo del dueño del canal, no había visto el vídeo en el que yo había participado cuestionando los medios de comunicación en su entrega de información durante octubre. Entonces su pareja actriz me pidió el vídeo para“publicarlo” / al otro día estada fuera", agregó el artista.

Casi tres horas más tarde, llegó la respuesta de Aravena, quien rechazó el emplazamiento de Morales, utilizando también su palataforma de Twitter.

"Qué onda Hector? De qué estás hablando que no hablas primero conmigo? Te estoy llamando a tu celular. No entiendo que pasa ni por que escribes esto. Pero estás mal informado y haces una ´funa´ sin prueba alguna y sin preguntarme. Me carga el cahuin yo voy de frente!", replicó la actriz.

Pero la discusión no terminó aquí, y en medio de las masivas reacciones de sus seguidores, Héctor Morales publicó una captura de pantalla de la conversación que tuvo con Aravena antes de ser despedido.

"Yo también voy de frente compañera. Suerte", remató.