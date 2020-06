Denise y Carlos Corales de Aguaturbia: "Yo amo a mi público y por eso me cuesta mucho el streaming"

Después de 50 años sobre los escenarios, no es fácil para Carlos Corales y Denise, los fundadores de Aguaturbia, adaptarse a la idea de dar conciertos virtuales.

Aunque a raíz de la pandemia han participado de algunas experiencias vía streaming, la voz de la banda nacional explica a hoyxhoy que lo suyo son los shows en vivo, frente al público y lanzándose al suelo si así lo siente.

"Yo amo a mi público y por eso me ha costado mucho el streaming", confiesa Denise, que recuerda perfectamente que el último show que dieron fue el 29 de febrero, cuando se presentaron en el Festival REC Rock en Concepción. Después de eso vino la pandemia y, con eso, el encierro en la casa de cuatro pisos que comparte con Carlos Corales, su compañero de banda y de vida.

El guitarrista y compositor de Aguaturbia concuerda con Denise, y aunque reconoce entre risas que tienen la ventaja de tener a la mitad de la banda bajo el mismo techo, no se imagina un futuro sin un público al frente.

Aunque Aguaturbia se formó en 1969, Corales explica que para él el verdadero aniversario de la banda se cumple con su primera grabación, de 1970, "Aguaturbia", disco debut del grupo que este año celebra sus 50 años.

Un aniversario importante que planeaban festejar con un show en el Teatro Nescafé de las Artes pero que, producto de la pandemia, por ahora sería en octubre, aunque "quién sabe si lo van a correr", dice el guitarrista.

Pese a que sabe que no cualquier banda llega a los 50 años, Denise confiesa que nunca ha estado tan atenta al paso de los años. Dice que la idea de festejar las cinco décadas fue de su hija que "encontró tan bonito que siguiéramos juntos". De hecho, cuenta que a ella hasta se le había olvidado la efeméride y que lo primero que pensó cuando se la recordó su hija fue que "la gente va a sacar la cuenta".

La relación de Denise y Carlos Corales es inseparable de la historia de la banda. Por eso la cantante rememora entre risas el momento en que decidieron estar juntos. "Yo me iba a Brasil, porque era un pain in the ass para mis papás, y le dije: 'oye Carlos no voy a poder estar en tu banda'". La respuesta de él fue: "Casémonos". "Tienes razón", le contestó ella. El resto es historia.

Y aunque no han podido celebrar los 50 años sobre un escenario, la agrupación sí comenzó el festejo con una nueva canción, "Siempre estarás presente", ya disponible en plataformas digitales.

Aunque fue compuesta por Corales antes de que la pandemia lo golpeara todo, el músico admite que la canción "cobra un nuevo valor" con las actuales circunstancias. "Siempre estarás presente" es un tema que habla sobre la memoria y cómo ésta "recuerda con cada momento o cada objeto, y no se puede borrar", dice el guitarrista, que califica el tema como "un himno", que puede ser interpretado por cada persona de manera individual.

Junto con el tema Aguaturbia lanzó un videoclip, que el guitarrista cuenta que grabó él mismo en su casa "con mi celular". El músico además adelanta que el tema es un primer adelanto de un próximo disco, que aunque grabarán cuando termine la pandemia, ya han avanzado "bastante" durante la cuarentena. "Hemos armado las maquetas", detalla.

Denise cuenta que toda su vida "siempre he tenido una alcancía", una costumbre que se ha traducido en el hábito de ahorrar. Consciente de todo lo que implica ser artista "yo siempre guardo", dice. Recuerda que cuando se casó con Carlos, él le dijo "yo lo único que quiero es tocar la guitarra toda la vida", a lo que ella replicó "yo quiero cantar toda la vida". Así comenzaron este camino que los llevó a dedicar sus vidas completas a lo que más disfrutan y a vivir de ello. Sin embargo, Denise admite que no son días fáciles y que con lo que ocurre hoy "yo estoy con mucho miedo".