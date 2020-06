[FOTO] Betsy Camino posó con transparencia y habló sobre el color de su piel: "Muchas veces me han dicho negra 'k'"

16:46 La cubana se cuadró con el hashtag "Black Out Tuesday" y agregó que "siéntete orgulloso de quien eres".

La participante de "Master Chef Celebrity", Betsy Camino, sorprendió a sus seguidores de instagram tras posar con una transparencia y aprovechó para hablar sobre su color de piel cuadrándose con la iniciativa "Black Out Tuesday".

Junto a la publicación, Camino escribió que "Feliz de mi piel negra! (Tengo que decir que me encanta mi tono) Siéntete orgulloso de quien eres siempre que hagas buenas acciones. La piel es sólo una portada, muchas veces me han dicho negra k, negra m, etc..."

"Qué me hace diferente? Sangre roja igual que todos y con mis metas claras. Creciendo cada día más y dando todo por los que amo. Eso es lo importante, todos mis seguidores sean el color que sean, es lo que somos adentro", cerró.

Cabe mencionar que pulicación lleva hasta el momento más de 3 mil "me gusta"